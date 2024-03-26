Нещадні удари по Одесі: окупанти почали використовувати нову тактику

РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси.

Про це повідомила керівниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ситуація напружена. І вздовж лінії зіткнення ворог тероризує, і намагається зачіпляти більш глибокі тили. Зокрема, вчорашній удар по Одещині - ракети вдарили просто в місто, в рекреаційну зону, постраждали житлові будинки навколо, повибивало скло. Є постраждалі люди, за медичною допомогою звернулися щонайменше 9 людей, у когось гостра реакція на стрес, у когось поранення від уламків, осколків, бо дуже багато скла летіло. Була застосована тактика подвійного удару - одна ракета вдарила, за декілька хвилин, з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна ракета. Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що немає переваги вздовж лінії бойового зіткнення", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 березня окупанти вгатили по Одесі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури та вибиті вікна. Також він додав, що станом на 19:00 у понад 300 тисяч абонентів в місті відсутня електроенергія.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

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