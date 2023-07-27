Нещасній відірвало ногу: в Маріуполі цивільні окупанти скинули дівчину з дев'ятого поверху

Зафіксовано чергове вбивство жінки цивільними окупантами в Маріуполі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні зранку цивільні окупанти - узбеки скинули з дев'ятого поверху будинку по пр. Металургів, 127 (навпроти ресторану "Гуси-Лебеді") дівчину. Під час падіння вона зачепилася ногою за балкон і їй відірвало кінцівку. Дівчинка не вижила, велика калюжа крові й відірвана кінцівка. Таку картину навіть уявити страшно", - написав Андрющенко.

Також радник мера Маріуполя зазначив, що злодії уникнуть покарання.

"Думаєте, їм щось буде? Не думайте. Не буде. Поліцаї записали у протоколі огляду тіла “невідомі”, при тому, що “невідомі” стояли поруч. Жах охоплює моє місто", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники.

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