"Нещодавні події тривожні": Генсек ООН - про "референдуми", ядерний терор та розслідування злочинів в Ізюмі

Генсек ООН вимагає ретельного розслідування за всіма повідомленнями про місця поховання в Ізюмі для притягнення до відповідальності, а також заявив, що не бачить жодних ознак припинення Росією війни проти України.

Необхідно здійснити ретельне розслідування за всіма повідомленнями про місця поховання в Ізюмі, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засіданні Ради безпеки.

"Останні повідомлення про місця поховання в Ізюмі викликають надзвичайне занепокоєння. За всіма цими повідомленнями потрібно провести ретельне розслідування, щоб забезпечити притягнення до відповідальності. Винних має бути притягнуто до відповідальності у межах справедливих незалежних судових розглядів. У жертв та їхніх близьких є право на правосуддя, захист та репарацію", - сказав Гутерреш.

Генсек також наголосив, що потрібно покласти край безкарності за скоєння міжнародних злочинів.

"За всіма цими параметрами Міжнародний кримінальний суд відіграє важливу роль, щоб забезпечити ефективне притягнення до відповідальності", - зазначив Гутерреш.

Також він висловив занепокоєність щодо організації так званих референдумів на окупованих територіях України.

"Будь-яка анексія території держави іншою державою за допомогою погрози силою або застосування сили є порушенням Статуту ООН та міжнародного права", - додав генсек.

Гутерреш додав, що не бачить жодних ознак припинення Росією війни проти України.

"Нещодавні події небезпечні й тривожні. Вони віддаляють нас від будь-якої перспективи миру і наближають до нескінченного циклу жахів і бійні. Ця безглузда війна може завдати безмірної шкоди в Україні та в усьому світі. Колись немислима можливість ядерного конфлікту стала предметом дискусій. Усі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні підтвердити прихильність незастосуванню та повній ліквідації ядерної зброї", - наголосив генсек.

Нагадаємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив в ООН важливість надання Україні необхідної зброї та притягнення Росії до відповідальності.