Нещодавній візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви є  "тривожним сигналом" - Пентагон

Нещодавній візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви є "тривожним меседжем", вважають у Пентагоні.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, пише The Hill.

Зазначимо, що лідер КНР відвідав столицю Росії упродовж 20 – 22 березня.

"Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки",

– зауважив міністр оборони США.

На думку глави Пентагону, якщо Китай надасть матеріальну підтримку російській стороні, то це вплине на продовження конфлікту та розширить його вплив не лише в масштабах регіону, але й в усьому світі.

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Напередодні російський диктатор заявив буцімто готовий до "відновлення мирних переговорів".

Натомість у США заявили, що візит Сі Цзіньпіна до Москви продемонстрував "глобальний імідж Китаю як миротворця".

Додамо, президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він сподівався.