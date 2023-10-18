"Нещодавно одружилися": внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинуло молоде подружжя

У Запоріжжі загинула молода сімейна пара. Їм було всього по 23 роки.
Внаслідок ракетного удару по Запоріжжі сьогодні, 18 жовтня, у місті загинуло молоде подружжя.
Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
"В Запоріжжі сьогодні внаслідок ракетного удару загинуло молоде подружжя. Обидвом було по 23 роки", - пише він з посиланням на місцевих мирних мешканців.
Сусідка загиблої пари розповіла, що молоді закохані нещодавно одружилися. Вони жили з батьками хлопця. Коли в будинок влучила російська ракета, батько самотужки намагався повернути до життя свого сина, однак всі зусилля виявилися марними. Матір хлопця нині перебуває у лікарні.
Ракетний удар по Запоріжжю
Окупаційна армія РФ у ніч проти 18 жовтня, від 01:33 по 01:48, завдала шість ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Внаслідок терористичної атаки росіян є жертви та постраждалі.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки ракетного удару станом на зараз.
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