Нещодавно отримав нагороду із рук Зеленського: на фронті загинув сержант-прикордонник Роман Сухомлин

За декілька днів до своєї смерті Роман повідомив, що отримав медаль від Зеленського.

У суботу, 1 квітня, стало відомо про загибель на фронті молодшого сержанта Держприкордонслужби України Романа Сухомлина. Усього за декілька днів до цього захисник отримав державну нагороду із рук глави держави Володимира Зеленського.

Про смерть Романа повідомив його побратим Станіслав Янченко у соціальних мережах.

"Рома, RIP братику …", - коротко написав Янченко, опублікувавши чорно-біле фото Героя.

На якому напрямку і як саме загинув Роман, Янченко не повідомив.

У коментарях до допису українці висловлюють рідним, близьким та побратимам глибокі співчуття із приводу втрати мужнього захисника.

За декілька днів до своєї смерті Роман повідомив у себе на сторінці у ФБ про те, що отримав медель від Володимира Зеленського та подякував усім за допомогу.

"Дякуєю всім, хто долучився та допоміг, волонтери, не байдужі, знайомі та друзі. Це також і Ваша нагорода. Разом до перемоги Слава Україні", - написав він, прикріпивши фото із українським президентом та медаллю.

Фото: Roman Sukhomlyn/Facebook

Нагадаємо, у боях за Україну загинув ще один доброволець із Франції.

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