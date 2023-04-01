"Несе дуже потужний заряд": Гуменюк розповіла про небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами

Російські загарбники змінили тактику ударів через зменшення запасів ракет. Окупанти вже не можуть завдавати масовані ракетні удари по Україні у такій кількості, як раніше, тож вони часто вони використовують керовані авіаційні бомби.

Про це в ефірі "Апостроф TV" розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" підкреслила, що ворог усвідомив свою неможливість досягти успіхів на суходолі і тому надає перевагу саме такому способу атаки – окупанти обстрілюють переважно території, які розташовані в декількох десятках кілометрів від лінії фронту.

"Таким чином ворог атакує Бериславський напрямок, і за минулу добу відбулося три таких удари. Зокрема одна людина отримала поранення. Характерною ознакою є те, що ворог намагається бити по цивільних об’єктах", - зазначила вона.

Керовані авіаційні бомби можуть скеровуватись з літаків на відстань декілька десятків кілометрів з місця пуску. Це убезпечує ворожі літаки від підльоту до українських сил протиповітряної оборони, а сама бомба несе на собі дуже потужний заряд та спричиняє потужну вибухову хвилю.

Також Гуменюк зауважила, що російські окупанти збільшують кількість корабельного угрупування у Чорному морі – їх уже 10 одиниць. Втім, як і раніше, підводний ракетоносій залишається один, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

"Ми пам’ятаємо, що з Джанкою не доїхали як раз надводні "Калібри", які вони хотіли завантажити на ракетоносії, і це певним чином відбивається на формуванні корабельного угруповання. Ракетних носіїв, які надводні й можуть нести на собі по вісім ракет, ми не спостерігаємо довготривалий час. Але це може свідчити про те, що вони, перечікуючи шторм, все ж таки переспорядилися тим запасом, який все ще є в Севастополі", - резюмувала речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, нещодавно Наталя Гуменюк розповідала, що атака безпілотників вночі може свідчити про те, що російські війська змістили свій акцент на північ країни.

Вночі 28 березня російські окупаційні війська завдали удару авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області. Одна людина постраждала.

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