Несе "русскій мір": депутатку міської ради Маріуполя звинуватили у державній зраді

Чиновниця з власної ініціативи пішла на співпрацю з окупантами та погодилася очолити в Маріуполі міський “відділ культури”.

У п’ятницю, 10 червня, депутатці Маріупольської міської ради, яка добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією РФ на території міста Маріуполя, заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, на співпрацю з окупантами чиновниця пішла одразу від 24 лютого 2022 року.

“Обійнявши псевдопосаду “начальника відділу культури адміністрації міста Маріуполь”, підозрювана організовує проведення культурно-масових заходів з метою формування думки серед населення і світової спільноти про законність діяльності так званої “ДНР”. Крім того, вона залучає до співпраці з окупаційною владою місцевих мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Серед епізодів злочинної діяльності депутатки вказано те, що вона разом із представниками окупаційної влади міста та депутатом державної думи РФ розповсюджує у школах літературу міністерства освіти країни-агресора з метою поширення російської ідеології серед місцевого населення і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшов законопроєкт, який пропонує позбавляти громадянства державних зрадників.

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