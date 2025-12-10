ТСН у соціальних мережах

Найнебезпечніша ціль: "Флеш" пояснив, чому деякі шахеди "кружляють по колу" під час обстрілів

Шахед, який довго кружляє в повітрі, насправді є ретранслятором для інших ударних дронів. Його завдання — забезпечувати канал управління з РФ та підтримувати ефективність наступних атак.

Автор публікації
Кирило Шостак
Shahed

Shahed / © Getty Images

Чому деякі російські ударні дрони-камікадзе Shahed тривалий час кружляють по колу в небі, вводячи в оману військових та операторів ППО.

Український фахівець з радіотехнологій Сергій “Флеш” Бескрестнов пояснив.

За його словами, такі дрони не “зависають” через роботу українських засобів радіоелектронної боротьби, збій у програмі чи очікування сигналу від інших апаратів. Насправді це окрема модифікація — Shahed-ретранслятор, який працює як елемент MESH-мережі.

Його завдання — відлетіти подалі від кордону та ретранслювати канал управління з території РФ вглиб України, забезпечуючи стабільний зв’язок для інших ударних шахедів, що йдуть углиб країни.

Через це ретранслятор може довго “нарізати кола”, залишаючись у повітрі та забезпечуючи зв’язок наступним хвилям дронів.

Бескрестнов наголошує: такий дрон є пріоритетною ціллю, адже поки він у повітрі, ефективність атаки інших шахедів значно зростає.

“Він здається нешкідливим і дурною ціллю, а насправді його треба збивати в першу чергу”, — підкреслив експерт.

Раніше ми розповідали, що російські війська оснащують дрони-камікадзе радіомодемами різних частот, створюючи мережу зв’язку над Україною для передаванння розвідданих та управління дронами.

