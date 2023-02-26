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"Нескорена фортеця": з'явилося моторошне відео Бахмута з висоти пташиного польоту

"Нескорена фортеця": з'явилося моторошне відео Бахмута з висоти пташиного польоту

Фото: Associated Press

Бахмутський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту на сході України.

У Мережі з'явилося нове відео Бахмута Донецької області, який стоїть в руїнах, але продовжує стримувати російських загарбників.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"В кривавих ранах, але нескорена Фортеця Бахмут", - йдеться у повідомленні під відео.

Ситуація у Бахмуті

Російська армія не полишає спроб взяти Бахмут Донецької області. Окупанти постійно атакують позиції українських військових та обстрілюють місто. 

Раніше стало відомо, що солдати армії РФ намагаються оточити Бахмут, вони хочуть зайти до міста з півночі, у районі населених пунктів Красна Гора, Ягідна, Берхівка, та з півдня, де розташоване Іванівське.  

Військові кажуть, що всі спроби російської армії оточити Бахмут на Донеччині – марні.  

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