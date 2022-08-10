"Несподівана бавовна": у Горлівці в нічому клубі, де окупанти організували нараду, пролунав вибух

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області у нічому клубі пролунали вибухи.
Там нібито проходила важлива нарада колаборантів та російських окупантів.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
За даними Казанського, у нічному клубі "Бермуди", який належить колаборанту, місцевому кримінальному авторитету та так званому "депутату ДНР" Юрію Крикуленку пролунала несподівана "бавовна". Через потужні вибухи нічний клуб було зруйновано.
Журналіст повідомляє, що в цьому місці проходила важлива нарада окупантів.
"Кажуть, там проходила якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - написав Казанський.
Нагадаємо, російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України розповідають місцевим, що "їхня держава вже не та". Загарбники та колаборанти вигадали фейк про те, що нібито на заході України вже запровадили польський злотий.
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