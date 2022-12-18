"Несподівані стратегічні операції": генерал пояснив, коли ситуація на фронті може загостритися

Окупанти можуть за кілька місяців підтягнути нову техніку й озброєння, а також виготовити нові ракетні та артилерійські системи.

Ситуація на фронті у лютому-березні 2023 року може загостритися, оскільки є ризик, що Росія за цей час підтягне нові вогневі засоби та додаткові боєприпаси.

Про це заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю "Обозревателю"

За його словами, окупантам знадобиться близько двох-трьох місяців, щоб підтягнути нову техніку й озброєння, а також виготовити нові ракетні та артилерійські системи.

"Таким чином, до кінця зими – на початку весни загроза може посилитися. Але думаю, за цей час Україна має проводити дуже активний наступ, незважаючи на зиму – на сході, зокрема. Це можуть бути дуже несподівані стратегічні операції, які дадуть перспективу не лише зупинити ворога, наприклад, на Бахмутському напрямі, а й звільняти території Луганської та Донецької областей", - висловився генерал.

Маломуж каже, що доки окупанти не накопичили сили, українським військам треба планувати контрнаступальну операцію на півдні та на лівобережжі Херсонської області, у Запорізькій області, у Мелітополі, у Бердянську.

На його думку, необхідно дезорієнтувати окупантів, а для цього треба - нейтралізувати всі сили й засоби противника, а потім провести комплексну операцію в різних точках.

"Це дозволить не лише порушити фронт, а й розпочати розвивати наступальні операції по всьому півдні, можливо, до Криму", - пояснив він.

Нагадаємо, колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що взимку ЗСУ продовжуватимуть наступ і звільнення територій, а армія Росії почне розвалюватися зсередини. На його думку, ЗСУ краще екіпіровані та краще знають місцевість, а Росія використовує як гарматне м'ясо ненавчених солдатів, що з часом може викликати проблеми для РФ. Він додав, що в умовах зими Сили оборони матимуть перевагу, оскільки їх також підтримує населення.

А от, на думку військового експерта Олега Жданова, росіяни в Білорусі можуть до лютого зібрати 50-70 тис. військових і спробувати проривати кордон України на північних напрямках, щоб відтягти частину ЗСУ на північ.

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