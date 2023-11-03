Коли і де очікувати загострення на фронті і скільки триватиме війна: несподівані висновки від Гетьмана

Активні бойові дії можна очікувати не раніше, ніж взимку чи вже навесні.

Війна стає більш тривалою і нам треба розуміти, що швидко вона не завершиться. Однак поступово Збройні сили України будуть звільняти окуповані Росією території і накопичувати зброю, які передають нам партнери.

Про це заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини” військовий оглядач, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Наступальні дії на Мелітопольському напрямку продовжаться

“Коли ми очікуємо щось від цієї війни, ми сподіваємося, що дії будуть, як в калейдоскопі, відбуватися одна за одною. Якщо пригадати історію, то десь раз на рік можуть відбуватися потужні дії на такій потужній війні. Після того, як ми вигнали ворога з-під Харкова і після звільнення Херсона, були наші наступальні дії на півдні — на Токмацькому напрямку, на Мелітопольському. Я думаю, що вони ще продовжаться”, — зазначив експерт.

Війна стає все більш тривалою і швидко вона не завершиться

Але після цього, каже Олексій Гетьман, у нас має бути пауза і наступні серйозні дії можна очікувати не раніше, ніж взимку чи вже навесні: “Інакше ніяк. Не буває так, щоб це йшло один за одним. А війна у нас велика і тривала. Якщо війна не закінчилася за два-три тижні і триває більше року, то це розтягнеться на три-чотири роки без сумніву. Нам треба це розуміти”.

Ми все одно будемо звільняти наші території, накопичувати зброю, яку нам передають, наголосив військовий оглядач. Але, зазначив він, росіяни теж готуються: “У них зараз десь 450 тисяч живої сили, приблизно 30 тисяч “Росгвардії”, тобто пів мільйона людей. Це велике угруповання”.

РФ буде важко проводити оборонні дії на південному напрямку

Активні бойові дії, на думку Олексія Гетьмана, можуть розпочатися на півдні: “У них логістичне плече тільки з РФ і тільки дві дороги — через Керченський міст і залізниця Волноваха-Токмак-Джанкой. Позаду тільки Азовське море. Тобто їм немає звідки підживлювати ці війська набоями, паливно-мастильними матеріалами і всім необхідним”.

“Те ж саме стосується угруповання “Днепр”, як вони назвали його на Херсонщині, і кримського угруповання, яке ще там знаходиться”, — зауважив експерт.

Штурмувати східний фронт нам буде важче

“На східному фронті — Куп’янський напрямок, Лиманський, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, тобто від Куп’янська до Вугледара — там позаду РФ і тимчасово окупована наша територія. Росіянам простіше щось туди підвозити. Тому там штурмувати ці ділянки фронту нам буде найважче”, — вважає військовий оглядач.

“А от наступ з лівого берега річки Дніпро біля Херсона — там логістичне плече тільки безпосередньо з самим Кримом. Ну і звісно на південь. Там через Маріуполь до Росії є плече. Але коли ми переріжемо і вийдемо на узбережжя Азовського моря в цій наступальній операції взимку чи наступної весни, то все угруповання “Днепр” і кримське угруповання опиниться в оперативному оточенні, тобто без можливості туди щось постачати”, — розповів Олексій Гетьман.

Він зазначив, що залишиться тільки декілька автомобільних шляхів: “Підраховано, що 90% це залізниця і 10% — автотранспорт. Тому я впевнений, що це буде нашим головним пріоритетом. З точки зору військової логіки, якщо позаду ворога його великі тили з потужними можливостями, звісно там буде важче. Але якщо позаду тільки море, то вочевидь ворогу там буде важче, а нам простіше”.

Раніше ми писали, що війна в Україні не закінчиться 2023 року, і це стає дедалі очевиднішим. Політики та експерти дають різні оцінки щодо термінів завершення війни — до 2024-2026 років. Водночас лунають заклики до українців готуватися до затяжного протистояння з Росією. Наскільки затягнеться війна в Україні — в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: