Неспокій на Донбасі: бойовики вдарили по українських військових із протитанкових гранатометів і кулеметів

Про перемир’я українські вояки навіть воліють не говорити, бо в околицях Горлівки його не має.
Буремним був вечір біля Зайцевого, на Донеччині. Окупанти вдарили по українських вояках із протитанкових гранатометів і кулеметів. Під гамір бою ще й ворожий стрілець з'явився, запаливши довкола сухостій. Вогонь наші бійці приборкали і ворога - теж. Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 жовтня.
За якихось кілометр-два від будинків місцевих жителів рвуться снаряди і набої від протитанкових гранатометів.
Колишній десантник, а тепер піхотинець, 30 річний Віталій воює з 2014 року. Пройшов усе горнило війни. Вдома чекає дружина з дітьми, а він постійно перепідписує контракт й повертається на війну.
Про перемир’я хлопці навіть воліють не говорити, бо тут, в околицях Горлівки його не має.
Вирви довкола укріплень, спалена трава й шматки залізяччя під ногами, дрони-коректувальники у небі й диверсанти по полях.
Військовий Андрій народився у сорочці - одного разу потрапив під кулі снайпера і вижив. Тепер дуже обережно висуває трубу розвідника. Це вже його нова - та, що була раніше, - прострілена снайпером.
Наші бійці не зводять очей ворога. Поки тихо у селі, самотні пенсіонери йдуть по воду. Питної води тут катма. Уся привізна - її має вистачити на тиждень.
Кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк
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