Неспокій на Донбасі: бойовики вдарили по українських військових із протитанкових гранатометів і кулеметів

Неспокій на Донбасі: бойовики вдарили по українських військових із протитанкових гранатометів і кулеметів

Про перемир’я українські вояки навіть воліють не говорити, бо в околицях Горлівки його не має.

Буремним був вечір біля Зайцевого, на Донеччині. Окупанти вдарили по українських вояках із протитанкових гранатометів і кулеметів. Під гамір бою ще й ворожий стрілець з'явився, запаливши довкола сухостій. Вогонь наші бійці приборкали і ворога - теж. Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 жовтня.

За якихось кілометр-два від будинків місцевих жителів рвуться снаряди і набої від протитанкових гранатометів.

Колишній десантник, а тепер піхотинець, 30 річний Віталій воює з 2014 року. Пройшов усе горнило війни. Вдома чекає дружина з дітьми, а він постійно перепідписує контракт й повертається на війну.

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Про перемир’я хлопці навіть воліють не говорити, бо тут, в околицях Горлівки його не має.

Вирви довкола укріплень, спалена трава й шматки залізяччя під ногами, дрони-коректувальники у небі й диверсанти по полях.

Військовий Андрій народився у сорочці - одного разу потрапив під кулі снайпера і вижив. Тепер дуже обережно висуває трубу розвідника. Це вже його нова - та, що була раніше, - прострілена снайпером.

Наші бійці не зводять очей ворога. Поки тихо у селі, самотні пенсіонери йдуть по воду. Питної води тут катма. Уся привізна - її має вистачити на тиждень.

Кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк

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