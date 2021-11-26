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Неспокійна доба на Донбасі: бойовики гатили з важкого озброєння у всіх напрямках

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Неспокійна доба на Донбасі: бойовики гатили з важкого озброєння у всіх напрямках

pressjfo.news

Поранених та загиблих серед українських бійців немає.

Протягом минулої доби, 25 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

  • В бік Луганського противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
  • В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи  міномети калібру 82 мм та 120 мм.
  • Поблизу Лебединського російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї.
  • Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. 
  • Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • В бік Попасної та Новоолександрівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
  • Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
  • В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський. 

Bloomberg опублікував дані розвідки США про те, що росіяни можуть зайти до України з Криму, сходу та Білорусі.

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