Неспокійна доба на Донбасі: бойовики гатили з важкого озброєння у всіх напрямках

Поранених та загиблих серед українських бійців немає.
Протягом минулої доби, 25 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- В бік Луганського противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
- В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.
- Поблизу Лебединського російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї.
- Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
- Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- В бік Попасної та Новоолександрівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
- Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
- В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.
Bloomberg опублікував дані розвідки США про те, що росіяни можуть зайти до України з Криму, сходу та Білорусі.
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