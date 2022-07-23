Неспокійна ніч і нові обстріли: окупанти гатили по Миколаївщині, Запоріжжю і Кропивницькому

Ніч проти 23 липня у деяких регіонах минула неспокійно: російські війська застосовували проти українських захисників та цивільного населення потужну зброю.

Миколаївська область

В ніч проти 23 липня в Миколаєві двічі лунали сигнали повітряної тривоги. Під час другої — в місті було чутно звуки вибухів. Війська РФ завдали удар по Миколаєву шістьма ракетами С-300. За попередньою інформацією, жертв немає.

"Близько 4:30 у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста. Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв", — написав мер Олександр Сєнкевич.

За інформацією очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

"Через обстріл загорілися дерев'яні піддони на підприємстві, розташованому в Інгульському районі Миколаєва. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалося не допустити збільшення площі пожежі. О 05:05 її ліквідовано на площі 200 квадратних метрів", — повідомили надзвичайники.

Запорізька область

У ніч проти 23 липня в селищі міського типу Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області було чутно вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що вибухи лунали від третьої години ночі до п'ятої ранку.

Кирилівка є курортною територією і за інформацією Івана Федорова, минулого року смт відвідали понад 5 мільйонів туристів. Наразі населений пункт тимчасово окупований російськими збройними силами.

"Після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі та Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки. Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав. Чекаємо на підтвердження інформації", — додав міський голова.

Кіровоградська область

23 липня близько 5:00 російські військові випустили 13 ракет. Поцілили в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Загинуло 3 осіб, ще 9 отримали поранення.

Від 4:36 до 6:02 у Кіровоградській області тривала повітряна тривога. Після вибухів в небі було видно дим.

О 5:31 очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав лишатись в укриттях.

О 8:49 Андрій Райкович написав про те, що в інфраструктурні об'єкти за межами Кропивницького цілили вісьмома ракетами "Калібр" морського базування та п'ятьма ракетами Х-22 з літака ТУ-22М3.

"Є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи", — повідомив Райкович.

Фото: Управління ДСНС України у Кіровоградській області

Поцілили, зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Там працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Без світла залишається частина одного з мікрорайонів Кропивницького, через що залучили аварійні бригади "Кіровоградобленерго".

Харківська область

У суботу зранку, 23 липня, ворожа армія завдала удару по Основ’янському району Харкова.

За попередньою інформацією, окупанти країни-агресорки стріляли по місту із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, офісні приміщення.

Голова ОВА підтвердив, що є постраждалий. Стан потерплого легкий. Нараз на місці удару працюють профільні служби. Зокрема, оцінюють завдані окупантами руйнування.

"Просимо жителів Харківщини бути вкрай обережними. Реактивні системи залпового вогню росіян можуть влучити в будь-яку точку Харкова. Ми наголошуємо на тому, що перебувати на вулицях досі небезпечно. Війна триває. Тому не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосив Синєгубов.

Протягом минулої доби росіяни наносили удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.

Дніпропетровська область

У ніч на 23 липня війська РФ обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Червоногригорівську громаду накрили з "Градів". Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань", — написав він.

У селі Ганнівка Широківської громади внаслідок обстрілу пошкоджені електромережі та газовід.

У Великій Костромці Зеленодольської громади кілька вулиць без світла.

Окупанти знову обстріляли Нікополь - 2 загинули, 9 поранені

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