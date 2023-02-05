Неспокійна ніч у регіонах: на Сумщині 26 "прильотів", а Донецьку область накрили касетними снарядами

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати. Ситуація в регіонах станом на 5 лютого за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — один обстріл по Чернігівському району, із мінометів. Також зафіксовано 2 випадки скидання боєприпасів із БПЛА, Корюківський район. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: сьогодні зранку — мінометний обстріл Зноб-Новгородської ТГ. Без втрат та руйнувань.

Зранку — мінометний обстріл Зноб-Новгородської ТГ. Без втрат та руйнувань.

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 "прильотів". Без жертв.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Ольгівське, Полтавка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Щербаки, Малинівка, Новоандріївка, Білогір'я, Залізничне, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровщина: під ударом знов була Нікопольщина, протягом дня ворог цілив двічі.

Обидва рази — з важкої артилерії. Ворожі снаряди прилетіли до Червоногригорівської та Марганецької громад. Без жертв. Пошкоджено лінію електропередач. Наслідки обстрілів ще з'ясовуються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку протягом доби ворог обстрілював населені пункти: Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів: Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне.

Внаслідок артобстрілу Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю Куп‘янської філії ДУ "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України". Також у місті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Вовчанську є влучання у приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Без жертв.

Луганщина: ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Кремінної і Шипилівки. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли з танків та артилерії райони Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: активні бойові дії поблизу Вугледара, Бахмута та Соледара. Поблизу Соледара інтенсивні обстріли Парасковіївки, Роздолівки, Васюківки.

Вчора — обстріл Часового Яру касетними боєприпасами. Численні пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, приміщення промислового підприємства, пошкоджено газогін середнього і низького тиску.

Два артилерійські обстріли Курахового: пряме влучення у будівлю магазину в центрі міста, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, лінії електропостачання.

Вночі — два ракетних удари по Дружківці, пошкодження 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку та ще щонайменше 5 багатоповерхівок, зруйновано дитячий садок. Щонайменше 5 цивільних поранені.

Зранку відбувся обстріл села Соловйове Очеретинської громади, внаслідок чого пошкоджено 2 будинки. Без жертв.

На Донеччині за добу: 4 загиблих, 11 поранених.

Одещина: внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" в Одеській області, від учора Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Тривають роботи по усуненню аварії та її наслідків. Задіяні усі служби та засоби. Станом на ніч і ранок світла поки що немає майже у 500 тисяч абонентів.

Миколаївщина: вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ворог здійснював обстріл з артилерійської системи по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина: окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. За інформацією ГШ ЗСУ, вчергове обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали Антонівка та Херсон. Також протягом доби під ударом були багато сіл, зокрема Іванівка, Гаврилівка, Микільське, Новоолександрівка, Веселе та інші.

Загалом минулої доби через агресію РФ поранення дістала одна людина, ще одна — загинула.

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