Неспокійна ніч у Слов'янську та Краматорську: внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки

У ніч проти 28 серпня окупанти знову обстріляли Слов'янськ – пошкоджено 8 багатоповерхівок, один зі снарядів влучив у подвір'я школи, обійшлося без жертв.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Посеред ночі під обстріл потрапив також Краматорськ – росіяни цілили у залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

"Наслідки цих обстрілів могли б бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя", - зазначив він.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, протягом доби окупанти знову обстрілювали Миколаївську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранений.

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