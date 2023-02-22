Неспокійна сусідка: чи може РФ захопити Молдову і що буде з Придністров'ям

На думку експерта, РФ не зможе висадити десант у Молдові, адже для цього агресорці потрібно буде перетинати український повітряний простір.

Військовий оглядач Денис Попович прокоментував заяву молдовського прем'єра, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, і оцінив загрози для цієї сусідки України з боку РФ

Про це інформує FREEДОМ.

Експерт зауважив, що подібна десантна операція так чи інакше призведе до того, що літаки, які будуть перекидати десант, повинні проходити через територію України.

"А на території України з ними особливо церемонитися не будуть. Головна небезпека для Молдови — наступ з боку Придністров’я", — вважає Попович.

Він нагадав, що в Придністров’ї досі перебуває російський контингент (один російський батальйон у складі 412 людей та два батальйони військової частини №13962, з приблизно 1,5 тис. військових для охорони складу боєприпасів у селі Ковбасна. — Ред.), який так чи так може бути для чогось використаний.

Проте наступати звідти росіянам було б украй важко. Тому що цей контингент не має у своєму розпорядженні важкої техніки. А перекинути її у невизнаний анклав окупантам поки що неможливо.

Але як певний хаб, як місце для того, щоб проводити диверсійні заходи, щоб розхитати ситуацію в цьому регіоні, Придністров’я Росії вельми підходить, каже оглядач.

"Хоча подібні речі вже порушували у квітні минулого року, Придністров’я розглядали як точку напруги. Але тоді придністровська еліта досить серйозно сказала, що не хотіли б вплутуватися у війну. Так чи інакше, потрібно стежити за цією ситуацією, оскільки ми бачимо, що там якісь події наростають", — підсумував Денис Попович.

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