"Несправедливе" відключення: чому світло вимикають не за графіком та не всім – пояснення експерта

Експерт розповів, чому у деяких будинках довго немає електроенергії, а когось – зовсім не відключають.

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" не застосовує графіки відключень та не вказує, яких споживачів та коли вимкнути. Рішення, де саме застосовувати графіки відключень приймає обленерго.

Про це розповів член правління "Укренерго" Олексій Брехт у інтерв'ю виданню SPEKA.

"Важливо розуміти, що диспетчер "Укренерго" у себе на екрані монітора не бачить конкретних споживачів чи якісь заклади або установи. Він бачить обсяг споживання у мегаватах по країні, або у конкретному регіоні. Коли диспетчер бачить, що споживання буде перевищувати можливості наявної генерації або мережі, він віддає команду операторам розподільчих мереж, тобто обленерго, застосувати графік аварійних відключень та доводить їм обсяг обмежень у мегаватах", – пояснив він.

Брехт пояснив, що графіки, які складають обленерго щороку заздалегідь, погоджуються з місцевими органами влади, доводяться до "Укренерго" та впроваджуються наказом Міненергетики України. "Укренерго" дає команду на застосування графіка аварійних відключень на певний обсяг мегават, а обленерго відключає групи споживачів по черзі.

І саме обленерго вирішує, які споживачі в якій черзі будуть відключені від електроенергії.

Експерт пояснив, коли споживання перевищує генерацію – це вже аварійні відключення, і у обленерго є лише 10-15 хвилин, щоб знизити споживання до того рівня, який довів до нього диспетчерський центр.

"До того ж, у великих містах, наприклад, є споживачі, заживлені від тієї самої лінії, що й лікарні, школи, водоканали або стратегічні об'єкти, які не можна відключати. Через це виникає та певна "несправедливість" та дискомфорт, який відчувають деякі українці", - зазначив він.

Брехт також розповів, що минулого тижня "Укренерго" разом з Офісом президента, Міненерго та обленерго попрацювали над тим, щоб змінити аварійні графіки відключень на планові.

"Диспетчерський центр буде доводити обсяг обмеження обленерго з сьогодні на завтра. Тож розподільчі компанії зможуть застосувати графіки, які більш рівномірно розподіляють відключення між споживачами, і зможуть більш чітко їх дотримуватися. Сподіваюся, вже цього тижня для українців зменшиться дискомфорт та люди зможуть більше планувати свій день", – підсумував член правління "Укренерго".

Відключення світла в Україні

В Україні тривають стабілізаційні відключення світла внаслідок пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури Росією.

Починаючи від 10 жовтня, майже щопонеділка Росія атакує ракетами та дронами-камікадзе критичну інфраструктуру у містах України.

У середу, 2 листопада, від ранку введено в дію графіки погодинних відключень у Києві та семи областях – Київська, Чернігівська, Черкаська Житомирська, Сумська, Харківська та Полтавська області.

Українців закликають економити електроенергію, особливо в пікові години.

ДТЕК також оновив графік стабілізаційних відключень світла – вони будуть застосовуватися в три черги.

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