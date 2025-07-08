Одні на концертах, а інші в окопах: депутатка заявляє про несправедливу мобілізацію митців

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Різні підходи до мобілізації представників творчих професій викликають значне обурення і недовіру серед військовослужбовців.

Про це заявила народна депутатка Софія Федина в ефірі «День.LIVE».

За словами Федини, деякі митці, перебуваючи на фронті, роками бачать концерти лише раз на пів року, водночас інші мобілізовані артисти постійно гастролюють у тилу або навіть за кордоном.

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«Знаю унікальних інструменталістів, яким складно виїхати навіть на один концерт. А інші, мобілізовані, часто на гастролях — це несправедливо щодо їхніх побратимів», — підкреслила нардепка.

Федина також рішуче засудила масову втечу з країни так званих «циркачів» та інших псевдомитців, які не мають жодного стосунку до справжнього мистецтва. Вона закликала притягнути до відповідальності посадовців, які сприяли їхньому незаконному виїзду за кордон.

Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні.

За чинним законодавством проходження жінками військової служби є винятково добровільним.

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