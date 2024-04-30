Несправні винищувачі F-16: у Повітряних силах пояснили, чому вони потрібні Україні

У Повітряних силах розповіли, як Україна може використати несправні американські винищувачі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що Україна потребує постачання несправних винищувачів F-16 – їх можна використовувати у якості "донорів" для справних літаків.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

Так, Євлаш відповів на запитання, чи дійсно Україні, серед іншого, можуть передати несправні F-16.

"Навіть якщо це будуть несправні літаки, вони надзвичайно необхідні. "Донори" абсолютно адекватно практикуються у різних країнах... Це нормальна практика, якщо одна з деталей не працює, решту деталей можна взяти на застосування, на заміну інших компонентів", - пояснив спікер Повітряних сил.

Євлаш додав, що несправні літаки можна використовувати не лише для ремонту, а й "для інших цілей, які визначить командування".

Нагадаємо, посол Данії сказав, що винищувачі F-16 прибудуть до України влітку 2024 року.

Напередодні Ілля Євлаш розповів, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах в нашій країні.

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