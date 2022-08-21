Неспроможні виграти у війні: політолог пояснив, як впливає "бавовна" у Криму на росіян

Росіяни починають усвідомлювати, що не можуть виграти у війні, яку самі і почали.
Негативно на громадян країни-агресорки впливають також і вибухи в окупованому Криму.
Про це в етері 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.
Російський політолог зауважує, що вибухи в окупованому Криму негативно впливають на громадськість в Росії. Жителі країни-агресорки починають усвідомлювати, що вони не можуть перемогти у війні, яку самі і розпочали.
Галлямов вважає помилковим твердженням про те, що росіяни гуртуються довкола влади. Насправді жителі Росії полюбляють "перемоги над ворогом". Зараз росіяни також лякаються, що їхня країна може стати ізольованою у світі.
"Навіть найупертіший російський патріот у глибині душі здогадується, що, як би він не вірив у велич Росії і нікчемність усіх інших, але виграти в усього світу неможливо", - заявив Галлямов.
А тому Кремль зараз шукає "дружні" країни в Африці.
Нагадаємо, через війну Росії проти України Володимир Путін втрачає популярність та владу. А тому російський диктатор зараз посилює вплив силового блоку, який за допомогою терору, може організувати Путіну перемогу на наступних виборах.
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