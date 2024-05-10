Нестача зброї, а не людей: командувач Сухопутних військ назвав головну проблему на фронті

Україна відчайдушно потребує артилерії та бронетехніки, оскільки основною проблемою на фронті для стримування російського наступу є нестача не людей, а військової техніки.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв’ю британському виданню The Economist.

За його словами, нестача особового складу викликає занепокоєння ще від грудня минулого року, коли мобілізація уповільнилася, але для формування нових бригад, які зможуть стримати новий російський наступ, потрібна зброя – насамперед артилерія та бронетехніка від західних партнерів.

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Павлюк зауважив, що Україна – все ще молода політична нація, тож зіткнувшись зі смертельною небезпекою, деякі громадяни впали в паніку, і це природно. Але якщо країна хоче вижити, то, як стверджує генерал, люди повинні “подолати паніку” та відповісти на заклик до боротьби, як це роблять у таких країнах, як Ізраїль.

“Як би важко це не було, у нас немає іншого вибору”, – підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін під час свого виступу в Сенаті заявив, що для того, щоб ефект від американської допомоги Україні відчувався на полі бою, потрібен ще деякий час. Поки не всі виділені засоби потрапили на передову бійцям, які стримують російську агресію.

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