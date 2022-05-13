"Зазнають великих втрат": Залужний пояснив, чому Росія вдається до використання надзвукових ракет

"Зазнають великих втрат": Залужний пояснив, чому Росія вдається до використання надзвукових ракет

Росія почала активно використовувати надзвукові ракети, тому що українські захисники нищать авіацію окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував застосування РФ надзвукових протикорабельних крилатих ракет у телефонній розмові з очільником об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у своєму Фейсбуці.

За словами головнокомандувача, щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по українських обʼєктах цивільної інфраструктури.

"Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначених обʼєктах", - каже Залужний.

Він підкреслює, що 12 травня по Кременчуцькому нафтопереробному заводу окупанти застосували 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК Стінгер.

"Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати", - пояснив Залужний.

Нагадаємо, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, внаслідок чого виникла пожежа.

Росіяни обстріляли Кременчук - частина ракет вибухнула на території нафтопереробного підприємства

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