Нетрадиційна тактика: українські військові розповіли, як порушили план РФ із "захоплення Києва за три дні"

Нетрадиційна тактика: українські військові розповіли, як порушили план РФ із "захоплення Києва за три дні"

Нетрадиційна тактика допомогла українським силам не допустити російських військ, які мали бути "блискавичним ударом" по Києву на початковій фазі наступу РФ.

Українські війська на початковій фазі наступу російських військ неодноразово зривали військові плани РФ. І, щоб не допустити їхнього просування на столицю, ЗСУ влаштовували нічні засідки на квадроциклах і атакували ворога за допомогою дронів.

Про це пише видання Sky News.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ до України на Київ йшла величезна колона російської бронетехніки. Але українські захисники її зупинили. Дати відсіч окупантам, які планували взяти Київ за три дні, українським захисникам допомогла нетрадиційна тактика із залученням квадроциклів і дронів.

Sky News з посиланням на військових ЗСУ пише, що їхня нетрадиційна тактика допомогла запобігти російським військам провести те, що очікувалося Кремлем "як блискавичний удар по столиці на початковій фазі наступу".

"Здатність України чинити опір також вказує на те, що Росія зіткнулася з дорогою війною на виснаження на півдні та сході країни, хоча загроза повторного нападу на Київ залишається. Це те, до чого, як заявили українські сили в столиці, вони готові і знову дадуть відсіч", - сказано в повідомленні.

Вадим, який входить до складу аеророзвідки, відомий як "батько дрона" після того, як розробив модель з вісьмома лопатями судна, яка використовується українськими військами, розповів, що його літак відіграв важливу роль у перемозі в битві за Київ.

Зазначається, що перша битва за Київ, яка розпочалася, коли президент Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, була жорстокою п’ятитижневою боротьбою, в якій українські війська, прикордонники та добровольці виступили проти окупантів. Українська сторона за допомогою чіткого плану оборони та зброї розгромила війська РФ і змусила їх перегрупуватися та змінити позицію на сході.

Зрештою російські війська були відбиті, але вони встигли завдали величезної шкоди населеним пунктам Київщини.

Нагадаємо, що Арестович не виключає другий наступ росіян на Київ, Чернігів та Суми.

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