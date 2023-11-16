Нетверезий російський танкіст "не поділив жінку" з іншим окупантом та відстрелив йому геніталії – перехоплення ГУР

В ГУР акцентують, що на всіх російських окупантів чекає неминуча відплата за все, що вони натворили на нашій землі.

Російські окупанти обговорюють можливість ротації підрозділів на Бахмутському напрямку. У них горить техніка, гине та підривається на мінах особовий склад.

Це окупанти обговорювали в телефонній розмові, яку перехопило українське ГУР.

“Одному ногу нещодавно відірвало. Підірвався на міні, коли тікав. За документами тебе провели, на кшталт ти в “штормі”, а насправді відправили сюди. Їздили покататися: у нас шістнадцять 300-х, п’ять 200-х, сім безвісти зниклих, два БМП, коротше, підбили на**р”, – розповідають окупанти один одному.

Цікаво й те, що нещодавно два танкісти РФ, за словами одного з окупантів із телефонної розмови, перебуваючи в нетверезому стані, “не поділили жінку”, через що загарбник "за*****в" геніталії іншому.

Водночас у ГУР наголосили, що на всіх російських окупантів чекає неминуча відплата за все, що вони натворили на нашій землі.

Нагадаємо, що в Україні для полонених окупантів створять новий табір за гроші з держбюджету.