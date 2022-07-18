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"Неукріплена фортеця півдня": у ЗСУ пояснили, чому Росія постійно обстрілює Миколаїв

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"Неукріплена фортеця півдня": у ЗСУ пояснили, чому Росія постійно обстрілює Миколаїв

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Росіяни постійно обстрілюють Миколаїв, щоб морально тиснути на мирних жителів.

Окупанти хочуть, щоб цивільні мешканці не почувались у безпеці та щоб створити ілюзію, що Миколаїв в небезпеці. 

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в етері телеканалу "FreeДом"

"Відстань від лінії зіткнення до Миколаєва велика. Тобто, щоб обстрілювати місто, потрібно використовувати серйозну артилерію. Вони хочуть психологічно тиснути на мирне населення, щоб вони не почувались захищеними. Щоб Миколаїв не відчував себе фортецею, яка стримує наступ на південь. Щоб інші південні регіони, які перебувають у ще глибшому тилу не було відчуття захищеності та був страх, що ось-ось та сама "друга армія світу" прорветься у ті регіони, про які вона мріє", - сказала Гуменюк. 

Нагадаємо, росіяни стріляють по Миколаєву із ЗРК "С-300", щоб отримати максимальні руйнування.

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