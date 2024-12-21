Невдала спроба: російська ДРГ намагалася форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту

Ворог не зміг доплисти навіть до середини Дніпра.

Окупаційні війська намагалися форсувати річку в районі Антонівського мосту, але зазнали втрат.

Про це повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері "Ми-Україна".

За його словами, атака не стала чимось екстраординарним - адже росіяни щодня намагаються захопити острови на Дніпрі або навіть плацдарм на правому березі.

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"Вчора противник збільшив кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ, з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістю. І під час цього артобстрілу намагався малою групою переправитися в районі Антонівського мосту. Проте Сили оборони спрацювали на випередження - деякі ворожі засоби не встигли розгорнутися і залишалися на місцях зосередження", – повідомив Волошин.

Він також додав, що росіяни масовано атакували Херсон. Є жертви та постраждалі, а також, руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Нагадаємо, в Херсонській області путінська ДРГ проводить розвідку боєм. Проте вони не мають достатньо сил для повноцінного наступу на цьому напрямку.

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