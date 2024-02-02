Невдалий набір: ЗСУ знищили групу спецпризначенців ФСБ, яких готували проти України

Біля кордону знищено групу російських спецпризначенців, яких готували воювати проти України.

Українські військові знищили групу російських спецпризначенців на кордоні з РФ.

Про це повідомив український військовослужбовець, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц".

За його словами, 31 січня українським військовим вдалося ліквідувати групу співробітників російської Федеральної служби безпеки поблизу населеного пункту Брянськ на кордоні з РФ.

Було знищено група ФСБ Росії, яка проходила підготовку для подальшої участі у бойових діях проти ЗСУ на території України. 18 бійців ліквідовано, ще двоє отримали важкі поранення.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на кордоні з РФ у Сумській області наразі фіксують найбільшу активність російських диверсійно-розвідувальних груп.

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