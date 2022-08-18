Невдалий сценарій для росіян: на Донеччині спецпризначенці “Азову” відбивають атаки окупантів

Населені пункти на лінії зіткнення на Донеччині росіяни накривають цілими квадратами. Після чого намагаються просунутися вперед. Останній наступ для рашистів виявився вкрай невдалим – вони втратили кількадесят вояків та відступили. І все це після зустрічі з спецпризначенцями "Азову.

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Ворожа рота атакує село на лінії розмежування, але за кілька годин відходить. Бійці “Азову” знищують росіян просто на підході до позицій.

Росіяни постійно намагаються посунути оборону наших військ. Але наразі – безуспішно.

“Хто тут проти нас тільки не бився. Ми вже бачили і десант, і морпіхів, ми вже бачили чеченців. Ну чечени взагалі смішні – вони починають бій ще десь за 500 метрів від нас. Вони йдуть там розстрілюють будинки, а ми просто чекаємо коли вони підійдуть”, - розповідає командир роти полку ССО “Азов”.

Гуркіт ворожої артилерії тут чутний ледь не щохвилини. Перед своїми атаками рашисти накривають населені пункти цілими квадратами. Цивільним, надто тим, хто вже у віці, тут не вижити.

Азовці допомагають старому зібратися, щоб вивезти вже на безпечну територію.

Цього чоловіка транспортують до пансіонату на Дніпропетровщину. Рушають бездоріжжям, але неймовірно швидко. Права на помилку не мають.

Багато хто з підрозділу пройшов оборону Азовсталі. Як от Кіль, який отримав поранення під час оборони Маріуполя.

“Ми відбивали танковий прорив. Два танки встигли пошкодити і третій танк мене поранив. Осколком у живіт”, - розповідає боєць.

Після операції 28-річного бійця разом з іншими пораненими вдалося евакуювати вертольотом з оточеної “Азовсталі”. Після двомісячної реабілітації хлопець знову у строю. Каже – про те, що його можуть комісувати після важкого поранення, навіть не думав. Як і побратими.

“Я вилікувався, я нормально почуваюся, чому я не повинен повертатися до ладу? Дуже багато хлопців з моєї роти, які були евакуйовані з різним ступенем поранення. Дуже багато інших підрозділів, яких я знав. Ми знову виконуємо завдання і у нас все гаразд”, - каже військовий.

“Азовці” кажуть, що найбільша мотивація – це те, що вони боронять рідну землю. На відміну від загарбників, які поводяться, як нелюди.

За безпеку свого напрямку ці хлопці спокійні. Мобілізованих тут немає. Всі бійці прийшли захищати Україну добровільно. Понад усе тут чекають на контрнаступ. Своє треба повертати якомога швидше.

Нагадаємо, що за кошти UNITED24 вперше в історії придбали новенький гелікоптер.

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