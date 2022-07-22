Невидима шкода від війни: через масове забруднення від обстрілів цілі регіони можуть лишитися без питної води

Якої шкоди завдає війна нашому довкіллю - важко навіть підрахувати, бо кожен день приносить нову біду. Але вже зрозуміло, що з цього приводу треба бити у всі дзвони.

Найбільша в Європі Запорізька атомна станція, з якої рашисти роблять ядерну міну для всього континенту, спалені ліси і природні заповідники на межі зникнення, небезпека для питної води, і не лише в Україні, і токсичні викиди від убивчих ракет у повітря - розхитана екосистема однієї країни загрожує "ефектом доміно" всій планеті, йдеться в ТСН.

Шкода та кривда від ударів ракетами по мирних містах - катастрофічна. Окрім людських життів, це ще й величезні матеріальні збитки, але є ще інша проблема, непомітна нашому зору. В кожній крилатій ракеті до півтори тонни пального. Аби воно було придатне років із 30, в нього домішують токсичні речовини. Під час польоту ракети їх викидає в атмосферу, а ми цим дихаємо. Оцінити збиток поки неможливо, але для довідки: від 24 лютого Росія запустила по Україні більш як 3 тисячі крилатих "убивць".

Крім крилатих ракет, атмосферу постійно забруднюють пожежі. Лісові, польові, а надто промислових підприємств або нафтопереробних баз, на які було чимало спланованих ворожих атак навесні. Атаки на промислові об’єкти тривають і нині ледь не щодня. Шкода від цього не лише повітрю, а й землі довкола, і подекуди ґрунтовим водам.

«Пошкодження промислових об'єктів, ці забруднення є однозначно наймасовішими, найбільш таким значними, які ми зараз бачимо. Наслідки, але можна буде порахувати пізніше, бо зараз доступ до цих об'єктів не скрізь є, або вони обмежені», - каже директорка ГО "Екодія" Наталія Гозак.

Громадська екоорганізація, яку очолює Наталія Гозак, від початку активних бойових дій уже зафіксувала понад 4 сотні випадків потенційної або фактичної загрози шкоди довкіллю. Найбільше, каже, на Харківщині, а ще Донеччині та Луганщині, де, зокрема, затоплені шахти, які несуть загрозу забруднення питної води. «Цілі регіони можуть не мати доступу до питної води», - твердять фахівці.

Тому щойно до цих шахт з'явиться доступ, воду слід відкачувати. І рахувати, та не лише обсяги екологічного збитку, кажуть у Державній екологічній інспекції, де протоколи фіксації таких злочинів дещо змінюються. «Орієнтовна сума збитків по атмосферній шкоді і земельній складає близько 200 млрд грн. Це ми зараз рахуємо виключно прямі збитки, але є ще дуже багато непрямих збитків. Де ми зараз напрацьовуємо, як правильно вираховувати. До прикладу: згорів 1 га лісу із середнім віком сосен 30 років. Прямий збиток - це витрати, скільки не отримано прибутку від реалізації деревини, наступне: 30 років на цьому місці не буде дерев, бо вони ще ростимуть, далі не буде грибів і ягід - це вже непрямі збитки, і скільки ці дерева не очищують атмосферне повітря», - каже заступник начальника державної екологічної інспекції Київщини Андрій Вагін.

Для фахової оцінки та правильного фіксування збитків для екології ще весною створено оперативний штаб при Держекоінспекції із понад 70 науковцями з усього світу. Адже шкода довкіллю стосується не лише нашої країни, бо рухи забрудненої води чи повітря не враховують державних кордонів. «Десь може бути забруднення річки Дніпро, яка далі впадає у Чорне море, і це вже впливає на інші країни, тобто йдеться вже про рівень впливу континентального рівня», - додає Андрій Вагін.

До потенційних загроз для всієї Європи, а то і людства, належить і окупована росіянами найбільша в Європі атомна електростанція, Запорізька. Біля якої загарбник не гребує відкривати стрільбу або запускати крилаті ракети. А днями стало відомо, що окупанти розміщують важку зброю та вибухівку просто в робочих зонах станції.

В катастрофічному стані перебувають і природні заповідники, частина яких потрапила в окупацію або поряд з ними точаться бої. Майже чверть усього надбання на межі зникнення: Асканія Нова, 4 біосферні заповідники, біорізноманіття акваторії наших морів та окремі ділянки із пралісами. Так, лише на узбережжі Чорного моря зафіксовано загибель тисяч дельфінів. Екологи кажуть, що поки триває війна, рятувати природні багатства України змоги немає. Шкода від агресивних дій Росії може виявитися якщо не незворотньою, то вже точно потребуватиме десятків років для відновлення природного середовища.

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