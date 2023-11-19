"Невидима війна", де РФ має перевагу - NYT

На думку українських інженерів, якби Україна змогла достатньо знищити засобів радіоелектронної боротьби РФ - це могло б стати переломним моментом у війні.
В Україні точиться "невидима битва" електромагнітних хвиль, у якій радіосигнали використовуються для перекриття каналів зв’язку з безпілотниками та військами, визначення цілі та обману керованої зброї. На жаль, Росія має перевагу у цій війні.
Про це йдеться у статті The New York Times.
Видання ппише, що електронна війна перетворилася на "гру в кішки-мишки між Росією та Україною".
"Електронна війна вплинула на бойові дії в Україні так само, як погода та місцевість", — сказав Брайан Кларк, старший науковий співробітник Hudson Institute, мозкового центру у Вашингтоні.
Він додав, що кожна операція в конфлікті тепер має враховувати рухи ворога в електромагнітному спектрі.
"Електронна боротьба була характерною частиною воєн уже понад 100 років. Однак війна в Україні є першим недавнім конфліктом між двома великими та відносно передовими арміями, які широко розгортають засоби електронної боротьби та розвивають методи в реальному часі", - зазначають на сайті інформаційного агентства.
Колишній командир спецназу Радянського Союзу та засновник фірми радіоелектронної боротьби Piranha 53-річний Юрій Момот розповів, що Росія має перевагу у використанні радіоелектронної боротьби.
"У Росії вся система більш структурована. Ми наздоганяємо, але це займе деякий час", - підкреслив він.
Інженери "Інфозахисту", одного з найбільших в Україні підрядників радіоелектронної боротьби, нещодавно працювали над проєктом відстеження та ідентифікації російських систем ППО. Виконавчий директор компанії Ярослав Калінін сказав, що російські зенітні радари не так просто знищити, як танки, але якби достатньо було ліквідовано, це могло б стати переломним моментом у війні.