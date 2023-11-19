"Невидима війна", де РФ має перевагу - NYT

На думку українських інженерів, якби Україна змогла достатньо знищити засобів радіоелектронної боротьби РФ - це могло б стати переломним моментом у війні.

В Україні точиться "невидима битва" електромагнітних хвиль, у якій радіосигнали використовуються для перекриття каналів зв’язку з безпілотниками та військами, визначення цілі та обману керованої зброї. На жаль, Росія має перевагу у цій війні.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Видання ппише, що електронна війна перетворилася на "гру в кішки-мишки між Росією та Україною".

"Електронна війна вплинула на бойові дії в Україні так само, як погода та місцевість", — сказав Брайан Кларк, старший науковий співробітник Hudson Institute, мозкового центру у Вашингтоні.

Він додав, що кожна операція в конфлікті тепер має враховувати рухи ворога в електромагнітному спектрі.

"Електронна боротьба була характерною частиною воєн уже понад 100 років. Однак в ійна в Україні є першим недавнім конфліктом між двома великими та відносно передовими арміями, які широко розгортають засоби електронної боротьби та розвивають методи в реальному часі", - зазначають на сайті інформаційного агентства.

Колишній командир спецназу Радянського Союзу та засновник фірми радіоелектронної боротьби Piranha 53-річний Юрій Момот розповів, що Росія має перевагу у використанні радіоелектронної боротьби.

"У Росії вся система більш структурована. Ми наздоганяємо, але це займе деякий час", - підкреслив він.