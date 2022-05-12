Невидимі війська: хакери зламують російське ТБ, постачання алкоголю і навіть списують кошти із гаманців росіян

9 травня таки стало днем перемоги - перемогою хакерів світу над кремлівським режимом.

Цього дня під удар потрапили головні путінські скрєпи. Перша – це телевізор, йдеться в ТСН.

Замість розкладу телепрограм нагадування про те, що російська армія веде війну проти України та вбиває тисячі невинних. Дірки у сервісах ретрансляції хакери відшукали ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Відтоді простим росіянам примусово показують нецензуровані новини із війни Путіна проти України.

Інша скрепа - алкоголь. Українська ІТ-армія ускладнила торговим мережам поповнення запасів і майже зупинила російські винокурні.

Під атаку потрапила система відстеження оборотів алкогольної продукції. Її параліч призвів до того, що виробники втратили можливість відвантажувати продукцію в магазини. Склади вже тріщать, у підсадженого на алкоголь населення Росії горять труби, а власники магазинів плачуть над збитками і порожніми полицями. А всього лише кілька розумних хлопців десь за далекими ноутбуками зламали код.

Саме так і виглядає кіберфронт . Якщо роботу української армії ми бачимо, захоплюємося на прикладі звільнених від окупантів міст та знищеної техніки ворога, то у випадку із хакерами– цей фронт невидимий. Однак не менш нищівний.

Щоб зрозуміти, на яку глибину в тил ворога дісталися кібервоїни – варто зверни увагу бодай на гасло «Слава Україні» на заправці між Москвою та Пітером. З одного боку росіяни це буквально деморалізує , а з іншого – це проникнення у внутрішню систему АЗС із можливістю упинити її роботу.

І за такою схемою, під ударом може бути що завгодно. Наприклад залізниця. У російських потягах і вокзалах пасажирам вже відімкнули WI-FI прямо заявляючи – причиною є масовані кібератаки.

У випадку проникнення хакерів у внутрішні системи, проукраїнські написи на табло російських вокзалів видадуться квіточками.

Кіберфронт: хто "поклав" RuTube і списав гроші росіян для українців

Результатом роботи хакерів є і те, що прості росіян починаються розплачуються за розв’язану Путіним війну власними грошима. В Росії вже не приховують, що держава поки безсила щось зробити із списанням грошей із банківських карт своїх громадян. Мова про сотні тисяч обнулених рахунків і повній втраті довіри до росбанків. Окремо українські хакери звітували, що їм вдалося списати гроші із зарплатних карток російських солдат.

Відомо, що хакери вивантажили тисячі внутрішніх документів найбільших державних інститутів Росії: від «Газпрому» до російської церкви. Так ми дізналися що РПЦ на замовлення МНС займається розселенням примусово депортованих українців із окупованих територій.

Завдяки проникненню в систему російського телебачення ми дізналися, що Кремль все ще продовжує листуватися телеграмами. Зламані листування та внутрішні системи – це можливість для аналітиків і фінансових установ поіменно знати всіх причетних до злочинів Кремля. Ми вже знаємо імена солдат мародерів та їх адреси.

Попереду аналіз сотень тисяч документів і встановлення усіх причетних до режиму і не лише у межах Росії. Цей процес вже триває.

А головна особливість сьогоднішньої кібервійни у тому, що єдиний ворог для хакерів світу – це путінська Росія. І в головах кібервоїнів визріють спецоперації і удари, яких ще досі світ не знав.

Як українським хакерам вдалося "покласти" RuTube – Микита Книш

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