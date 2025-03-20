Невідомі безпілотники атакували Саратов та Енгельс: пролунали вибухи

Місцеві жителі поскаржилися на удари невідомих дронів.
Гаряча ніч у Росії: невідомі безпілотники атакували Саратов та Енгельс у ніч проти 20 березня 2025 року.
Про це інформують очевидці у повідомленні у соцмережах.
Унаслідок атаки невідомих дронів в обох містах лунала сирена, а місцеві жителі поскаржилися на звуки вибухів в небі.
Зокрема, в Енгельсі об'єктом атаки став НПЗ.
Нині у районі нафтобази виникла пожежа через уламки апарату, що впав. О 4 ж ранку люди чули щонайменше чотири вибухи.
Уламки знищеного БПЛА влучили і по міськлікарні в Енгельсі.
У цей момент в одному з приміщень були співробітники лікарні. Осколки посікли вікна однієї з палат та ординаторської.
Заняття у школах Енгельса пройдуть у дистанційному режимі.
Крім того, за словами жителів Саратова, у районі Соколової гори після атаки БпЛА згорів приватний будинок.
Ми раніше інформували, що у російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ.
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