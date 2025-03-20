Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Невідомі безпілотники атакували Саратов та Енгельс: пролунали вибухи

Невідомі безпілотники атакували Саратов та Енгельс: пролунали вибухи

Російські міста 20 березня атакували дрони / Фото: ТСН.ua

Місцеві жителі поскаржилися на удари невідомих дронів.

Гаряча ніч у Росії: невідомі безпілотники атакували Саратов та Енгельс у ніч проти 20 березня 2025 року.

Про це інформують очевидці у повідомленні у соцмережах.

Унаслідок атаки невідомих дронів в обох містах лунала сирена, а місцеві жителі поскаржилися на звуки вибухів в небі. 

Зокрема, в Енгельсі об'єктом атаки став НПЗ. 

Нині у районі нафтобази виникла пожежа через уламки апарату, що впав. О 4 ж ранку люди чули щонайменше чотири вибухи.

Уламки знищеного БПЛА влучили і по міськлікарні в Енгельсі.

У цей момент в одному з приміщень були співробітники лікарні. Осколки посікли вікна однієї з палат та ординаторської. 

Заняття у школах Енгельса пройдуть у дистанційному режимі.

Крім того, за словами жителів Саратова, у районі Соколової гори після атаки БпЛА згорів приватний будинок.

Ми раніше інформували, що у російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація