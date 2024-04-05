Невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у Морозовську Ростовської області РФ

Жителі міста Морозовськ Ростовської області повідомили у ніч проти 5 квітня 2024 року про гучні вибухи над містом.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Попередньо "працює ППО".

Перші звуки "бавовни" почали лунати на початку першої ночі, імовірно безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром.

Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків польоту БПЛА та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі. Офіційної інформації наразі не немає.

Зауважимо, що у Морозовську розміщений військовий аеродром, на якому зосереджено близько 20 бортів СУ-34, які стабільно бомбардують КАБами різні ділянки фронту.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Киричевський прокоментував удар по нафтопереробному заводу в російському Татарстані, який, на його думку, продемонстрував значні прогалини в системі ППО РФ. За його словами, сам факт успішного виконання атаки свідчить про те, що проблеми з ППО у росіян навіть більші, ніж можна було уявити.

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