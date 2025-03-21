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Невідомі безпілотники намагаються атакувати аеродром у Волгоградській області РФ

Невідомі безпілотники намагаються атакувати аеродром у Волгоградській області РФ

У Росії 21 березня 2025 року - вибухова ніч / Фото: ТСН.ua

На росіян чекає вибухова ніч.

 Рос"ЗМІ" повідомляють, що є намагання атакувати аеродром Маринівка у Волгоградській області у ніч проти 21 березня 2025 року. 

За словами місцевих, вони чули близько 5-6 вибухів у Калачівському районі.

Раніше моніторингові канали писали, що у бік Волгоградської області летять до 15 моторних безпілотників та двох реактивних.

Нагадаємо, що у Суджі горить газовимірювальна станція: пожежу видно навіть з Курська

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