Невідомі безпілотники намагаються атакувати аеродром у Волгоградській області РФ

Рос"ЗМІ" повідомляють, що є намагання атакувати аеродром Маринівка у Волгоградській області у ніч проти 21 березня 2025 року.

За словами місцевих, вони чули близько 5-6 вибухів у Калачівському районі.

Раніше моніторингові канали писали, що у бік Волгоградської області летять до 15 моторних безпілотників та двох реактивних.

Нагадаємо, що у Суджі горить газовимірювальна станція: пожежу видно навіть з Курська.

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