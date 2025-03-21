Невідомі безпілотники намагаються атакувати аеродром у Волгоградській області РФ

На росіян чекає вибухова ніч.
Рос"ЗМІ" повідомляють, що є намагання атакувати аеродром Маринівка у Волгоградській області у ніч проти 21 березня 2025 року.
За словами місцевих, вони чули близько 5-6 вибухів у Калачівському районі.
Раніше моніторингові канали писали, що у бік Волгоградської області летять до 15 моторних безпілотників та двох реактивних.
Нагадаємо, що у Суджі горить газовимірювальна станція: пожежу видно навіть з Курська.
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