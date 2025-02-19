Невідомі дрони атакували Сизранський НПЗ у Росії: деталі від РНБО

У Самарській області вночі 19 лютого атакований Сизранський нафтопереробний завод. Це середній за розмірами НПЗ у Росії, який має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік. Серед його продукції — паливо, авіаційний гас та бітум.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

БпЛА атакували Сизранський НПЗ у Росії

Коваленко додає, що у 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

"Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ", – відзначив керівник ЦПД.

Згодом у РНБО додали, що об'єкт припинив функціонувати.

"Сизранський НПЗ вже не працює після атаки", – наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури РФ. У результаті успішної операції уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Читайте також: