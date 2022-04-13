Невідомі герої в Мелітополі ночами масово знищують окупантів — українська розвідка

Наразі ліквідовано вже близько 70 окупантів.

Невідомі патріоти України ліквідували вже десятки окупантів у Мелітополі, серед яких були і "кадирівці".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Так, за період від 20 березня до 12 квітня невідомі українські герої знищили вже близько 70 російських загарбників, серед яких були і "кадирівці". Повідомляється, що ліквідація окупантів відбувається переважно під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі.

"Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", — кажуть в ГУР МО.

Українська розвідка припускає, що це є наслідком роботи українського руху опору Мелітополя.

Наразі загарбники шукають причетних до знищення російських військових, проте знайти невідомих героїв їм не вдається.

Нагадаємо, 13 квітня у Мелітополі невідомі розстріляли авто російських окупантів із позначкою Z. Зараз російські військові розшукують "снайпера".

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