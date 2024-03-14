Невідомі ракети атакували полігон на окупованій Луганщині: у ворога є "двохсоті"

Російські пабліки інформують про атаку, ймовірно, ракетами Himars.
Невстановлені ракети 13 березня атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка на Луганщині. Внаслідок цього загинули щонайменше 10 російських загарбників.
Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела,
За даними пабліка, три невстановлені ракети, ймовірно Himars, атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка вранці 13 березня.
Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 російських військовослужбовців. Точна кількість загиблих та поранених невідома.
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До слова, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 13 березня українські війська ліквідували і поранили на фронті ще 970 російських окупантів.
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