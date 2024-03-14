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Невідомі ракети атакували полігон на окупованій Луганщині: у ворога є "двохсоті"

Невідомі ракети атакували полігон на окупованій Луганщині: у ворога є "двохсоті"

Запуск ракети / Фото: Associated Press

Російські пабліки інформують про атаку, ймовірно, ракетами Himars.

Невстановлені ракети 13 березня атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка на Луганщині. Внаслідок цього загинули щонайменше 10 російських загарбників. 

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела,

За даними пабліка, три невстановлені ракети, ймовірно Himars, атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка вранці 13 березня. 

Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 російських військовослужбовців. Точна кількість загиблих та поранених невідома.

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Окупована Трьохізбенка на мапі / ©
Окупована Трьохізбенка на мапі

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 13 березня українські війська ліквідували і поранили на фронті ще 970 російських окупантів.

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