Невідомі ракети атакували полігон на окупованій Луганщині: у ворога є "двохсоті"

Невстановлені ракети 13 березня атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка на Луганщині. Внаслідок цього загинули щонайменше 10 російських загарбників.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела,

За даними пабліка, три невстановлені ракети, ймовірно Himars, атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка вранці 13 березня.

Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 російських військовослужбовців. Точна кількість загиблих та поранених невідома.

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Окупована Трьохізбенка на мапі

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 13 березня українські війська ліквідували і поранили на фронті ще 970 російських окупантів.

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