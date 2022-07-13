Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Невідомі розсилають правокативні листи закарпатським ЗМІ: "уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим"

Дата публікації
Перегляди
464
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Невідомі розсилають правокативні листи закарпатським ЗМІ: "уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим"

Фото: ТСН.ua

В Україні на електронні адреси закарпатських ЗМІ невідомі розіслали провокаційні листи від імені представників угорської нацмешини.

На електронні адреси закарпатських ЗМІ невідомі особи розіслали провокативні листи. Мова в них йшлося зокрема про те, що “уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям”.

Про це повідомили в пресслужбі центру протидії дезінформації.

Як стало відомо, листи надходили начебто від імені представників угорської нацменшини Закарпаття. Ключовими елементами цього повідомлення стали етнічна приналежність та “примусова мобілізація”.   

Проте згодом Товариство угорської культури Закарпаття заявило, що не поширювало інформації про надання матдопомоги окремим категоріям мобілізованих громадян.

“Провокативна інформація була розіслана з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту Товариства, однак зареєстрованої на іншому доменному імені”, - наголосили в Товаристві.  

Зі свого боку в центрі протидії дезінформації пояснили, що подібні провокації є інфотерором та спрямовані на погіршення відносин між Україною та Угорщиною для зниження оборонного потенціалу нашої країни.

Нагадаємо, що росіяни не мають доступу до мереж українських операторів, тому вони не можуть напряму прослуховувати нас.

Читайте також:

Нація, яка сміється, непереможна - актор Назар Задніпровський

Нація, яка сміється, непереможна - актор Назар Задніпровський
Наступна публікація