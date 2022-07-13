Невідомі розсилають правокативні листи закарпатським ЗМІ: "уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим"

В Україні на електронні адреси закарпатських ЗМІ невідомі розіслали провокаційні листи від імені представників угорської нацмешини.

На електронні адреси закарпатських ЗМІ невідомі особи розіслали провокативні листи. Мова в них йшлося зокрема про те, що “уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям”.

Про це повідомили в пресслужбі центру протидії дезінформації.

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Як стало відомо, листи надходили начебто від імені представників угорської нацменшини Закарпаття. Ключовими елементами цього повідомлення стали етнічна приналежність та “примусова мобілізація”.

Проте згодом Товариство угорської культури Закарпаття заявило, що не поширювало інформації про надання матдопомоги окремим категоріям мобілізованих громадян.

“Провокативна інформація була розіслана з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту Товариства, однак зареєстрованої на іншому доменному імені”, - наголосили в Товаристві.

Зі свого боку в центрі протидії дезінформації пояснили, що подібні провокації є інфотерором та спрямовані на погіршення відносин між Україною та Угорщиною для зниження оборонного потенціалу нашої країни.

Нагадаємо, що росіяни не мають доступу до мереж українських операторів, тому вони не можуть напряму прослуховувати нас.

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