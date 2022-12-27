"Невідомо, чи буде переможець у війні": топчиновниця Австрії зробила приголомшливу заяву щодо України

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер висловила сумнів, що у війні, яку розпочала Росія проти України, "буде колись переможець". Вона вважає, що потрібно з'ясувати, коли є сенс розпочинати переговори.

Про це заявила очільниця австрійського оборонного відомства, яку цитує Liga.net.

Клаудія Таннер сказала, що навіть після понад 10 місяців успішної боротьби з окупантами українську армію, мовляв, "часто недооцінюють". Втім, не уточнила, хто саме.

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"Боєздатність України недооцінювали на початку цієї війни, й сьогодні, після понад 10 місяців, все ще часто недооцінюють. Однак Москва має величезні запаси засобів та солдатів. На щастя, Україна досягла дуже важливих успіхів, але їй потрібно захищати величезну територію", - висловилася Таннер.

Топчиновниця Австрії підтримала переговори "на фоні" і те, "щоб увага все більше поверталася до дипломатії". За її словами, Захід, який допомагає Україні, "має працювати з Києвом, щоб з'ясувати, коли буде досягнуто межі цієї війни".

"Але серед деяких держав ЄС існує думка, що Україна, як суверенна держава, сама вирішує, коли розпочинати переговори і якою має бути мета цих переговорів. З іншого боку, Захід, який місяцями підтримує Україну зброєю та мільярдами, повинен працювати з Києвом, щоб з'ясувати, коли буде досягнуто межі цієї війни та коли має сенс розпочинати переговори у відповідній формі", - висловила думку вона.

Крім того, Таннер зачепила тему високих цін на енергоносії, що є наслідком війни Путіна проти України, яку, з її слів, "люди на Заході все частіше вважають обтяжливою".

До слова, з Австрії не вперше лунають приголомшливі заяві. Так, ексочільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка також прославилась танцем з Путіним на власному весіллі 2018 року, опублікувала у Мережі фото зимових пейзажів з Москви, підписавши їх: "Москва + сніг = краса". Прем'єр Польщі у відповідь показав "темні" Київ та Харків.

Своєю чергою, голова Комітету французького парламенту з питань національної оборони та Збройних сил Том Гассільюд наголосив, що лише український народ має "вирішувати, коли й як починати переговори".

Тим часом Росія крізь західні медіа намагається просунути наратив про необхідність мирних переговорів. Однак, за задумом РФ, такі переговори мають бути на умовах країни-агресора, кажуть у ЦПД.

Генерал США у відставці Марк Хертлінг пояснює, що Кремль не готовий до серйозних переговорів щодо припинення війни, а будь-які домовленості Москва обовʼязково порушить.

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