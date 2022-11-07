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Невідомо, наскільки ефективними та точними є іранські балістичні ракети, які може отримати РФ — Повітряні сили ЗСУ

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Невідомо, наскільки ефективними та точними є іранські балістичні ракети, які може отримати РФ — Повітряні сили ЗСУ

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

На думку Юрія Ігната, якщо Росія таки отримає іранські балістичні ракети, то, імовірно, спробує застосувати їх проти нашої енергетичної інфраструктури.

Невідомо, наскільки ефективними та точними є іранські балістичні ракети, які може отримати Росія.

Про це заявляє командування Повітряних сил ЗСУ.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, якщо Росія таки отримає іранські балістичні ракети, то, імовірно, спробує застосувати їх проти нашої енергетичної інфраструктури.

"Балістичні ракети летять з космосу, з стратосфери, але їх випускають із наземного базування.  І проти таких ракет в України немає ефективних засобів. Саме тому нині будемо очікувати від наших партнерів саме тих засобів, які допоможуть нам діставати противника. Йде мова про далекобійні засоби озброєння, які б могли нам допомогти захиститися від балістичних ракет, від того тероризму, який Росія влаштувала проти нашого народу",— розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у МЗС України відреагували на зізнання Ірану у постачанні бойових дронів до Росії.

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Дата публікації
Перегляди
409
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