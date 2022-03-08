Невідомо, скільки пролежала під завалами: історія 6-річної Тані з Маріуполя, яка померла від зневоднення

Невідомо, скільки пролежала під завалами: історія 6-річної Тані з Маріуполя, яка померла від зневоднення

Дівчинку присипало уламками будівлі після обстрілів, і вона кілька днів не могла вибратися.

У Маріуполі від зневоднення померла 6-річна дівчинка Таня. Її змогли дістати з-під завалів лише через кілька днів після того, як її будинок внаслідок обстрілу зруйнувався.

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Історію дитини розповіли у Маріупольській міськраді.

Вже багато днів Маріуполь перебуває у блокаді. Окупанти всіляко намагаються взяти місто, обстрілюючі Градами, ракетами та з літаків. Через це люди змушені сидіти і підвалах та ховатися у своїх будинках.

В результаті постійних обстрілів будинки руйнуються, а під завалами опиняються люди. Іноді вони не можуть вибратися самостійно, а на допомогу немає кому прийти через постійні обстріли міста окупантами. Так сталося і з 6-річною Танею.

Її будинок піддався обстрілам. Мама дівчинки загинула, а Таня опинилася під завалами. Її змогли дістати лише через кілька днів.

"Маріуполь спіткало страшне горе. В результаті блокади нашого рідного міста померла ще одна дитина. Причина смерті – зневоднення. Таню дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мати загинула. Ми не можемо сказати, скільки часу наша маленька, сильна маріупольчанка боролася за своє життя. Ми не можемо собі уявити, скільки страждань довелося винести ні в чому невинній дитині. Останні хвилини свого життя вона була одна, знесилена, злякана, яка відчуває страшну спрагу. Це лише одна з багатьох історій Маріуполя, який виживає у блокаді вже восьму добу", - розповідають у міськраді Маріуполя.

Зараз Маріуполь перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Усі спроби доправити землякам продукти харчування та медикаменти блокуються російською армією, як і блокуються спроби евакуювати маріупольців і цим врятувати життя людей.

"Маріуполь необхідно розблокувати. Терміново необхідно відкрити гуманітарний коридор та врятувати півмільйона маріупольців.Ми також кричимо, що є сили, щоб світова спільнота ухвалила рішення про закриття неба над Україною. Це не поверне нашу милу Таню, але зможе захистити тисячі дитячих життів в Україні", - говорять у міськраді.

Окупанти навмисне заблокували Маріуполь та свідомо відключають життєво важливі для мешканців комунікації. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, 8 березня, у відеозверненні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський знову звернувся до західних партнерів з проханням допомогти убезпечити небо над Україною від обстрілів російських окупантів.