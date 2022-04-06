Невідомо, скільки триватиме війна, але Україна абсолютно може перемогти – Пентагон

Невідомо, скільки триватиме війна, але Україна абсолютно може перемогти – Пентагон

Про це свідчить нездатність Путіна досягти своїх стратегічних цілей, зазначили у відомстві.

У Міністерстві оборони США заявили, що неможливо знати, скільки триватиме війна в Україні, якщо її не завершити дипломатським шляхом, але держава, звичайно, може виграти цю війну.

Про це сказав прессекретар Пентагону Джон Кірбі, пише CNN.

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"Той факт, що (Путін – ред.) збирається зосередитися на меншій географічній території, безсумнівно, є ймовірністю того, що насильство триватиме. У цій частині України це може навіть посилитися", – сказав Кірбі.

Він повторив, що Україна може абсолютно виграти війну, про що свідчить нездатність президента Росії досягти своїх стратегічних цілей.

"Маріуполь досі не взято. Він (Путін – ред.) викинув свої сили з Києва. Він викинув свої сили з Чернігова. Харків вони не взяли. Вони не брали Миколаїв на півдні. Тож я думаю, що доказ буквально в результатах, які ви бачите щодня", – розповів речник Пентагону.

Нагадаємо, раніше голова об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі заявив, що війна в Україні може тривати роками.

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