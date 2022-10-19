Невиправні: у Саратові мати окупанта дізналася про смерть сина і проклинала Україну (відео)

Замість того, щоб звинувачувати Путіна, який розв'язав війну, жінка проклинає Україну.

Росіяни навіть після смерті своїх близьких на війні звинувачують у цьому не Путіна, а Україну. Так, у Саратові мати окупанта дізналася про смерть сина на фронті, коли їхала у громадському транспорті. На весь автобус жінка почала викрикувати прокляття на адресу України.

Відео опублікував журналіст Денис Казанський.

Після того, як жінка дізналася трагічну для себе і радісну для українців звістку, вона почала голосити на весь салон і вигукувати прокляття на адресу нашої держави.

"Будь ти проклятою, Україно. Щоб тебе с*ка, б***ь, повністю..." – кричала мати.

Журналіст звернув увагу на відсутність у росіян елементарної логіки.

"Це якісь неймовірні дегенерати. Замість того, щоб проклинати уряд, який розв'язав війну проти сусідньої країни і відправляє туди людей на безглузду смерть, вони проклинають країну, на яку напали. Це все одно, що пхати пальці в розетку, а потім кричати "будь проклятою, електрико", – зазначив Казанський.

Раніше журналіст Володимир Золкін показав матір окупанта, яка не зрозуміла, що її син у полоні, і емоційно відреагувала на цю інформацію. Мати іншого загарбника "послала в ж*пу" Золкіна, який хотів дати їй поговорити з сином, і назвала Україну "фашистською країною".

Також журналіст Золкін публікував розмову "ватних" матері і сестри окупанта, які влаштували істерику і запевнили, що підтримують так звану "спецоперацію".

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