"Невпинні "м'ясні атаки" РФ виснажують українські сили": репортаж CNN із охопленої боями Авдіївки

Кореспонденти американського видання CNN відвідали зону бойових дій поблизу Авдіївки Донецької області, яке стало епіцентром війни. За їхніми спостереженнями, місто оточене із трьох боків російськими військами та озброєнням.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

"М'ясна тактика" окупантів

Eкраїнський снайпер "Бес" описує тактику окупантів, як "м'ясні атаки". Офіцер групи спецназу "Омега" розповів, що мертві солдати російської армії "просто лежать замерзлі".

"Їх ніхто не евакуює, ніхто їх не забирає. Таке відчуття, що у людей немає конкретного завдання, вони просто йдуть і вмирають", - каже він.

Тим часом командир українського загону безпілотної розвідки в місті "Терен" повідомив, що навіть "якщо за день ми можемо знищити безпілотниками від 40 до 70 військовослужбовців, наступного дня вони відновлюють свої сили і продовжують атакувати". За його словами, за 18 місяців боїв навколо міста його військові зі 110-ї механізованої бригади вбили щонайменше 1500 росіян.

Українська армія потребує зброї та техніки

Американські журналісти пишуть, що українські військові працюють у складні погодні умови, при мінусовій температурі. Окрім того, самі захисники розповідають, шо вони потребують більше техніки та озброєння.

"Покладаючись на комплект, який у них є (в українців - ред.), а не на західне обладнання, якого вони прагнуть, вони знають, що кожен втрачений шанс вогонь у відповідь росіянам може коштувати життя українцям", - наголосили в CNN.

Бойова машина "Бредлі", яку США передали Україні, призначена для підтримки піхоти, зміцнює "свою репутацію, притупляючи хвилі російських атак".

"Без "Бредлі". Я сумніваюся, що ми б тут спілкувалися з вами. Він - важкий. Нічого не боїться", - сказав командир екіпажу "Барбі" CNN із-за лінії фронту в Авдіївці.

Однак українські екіпажі також критикують його здатність витримати сувору українську зиму та стан деяких старих транспортних засобів, які постачають із США.

"Війна безпілотників"

За словами українських військових, українці змушені бути кращими пілотами та винахідливішими через "обмежені ресурси".

"На початку війни їхня перевага в безпілотниках була в 10 разів більшою, ніж наша. Наразі я вважаю, що ми - гідний суперник у форматі дронів. Ми покриваємо небо цілодобово", - розповів к омандир підрозділу безпілотної розвідки "Терен".

Спостерігаючи за полюванням на російських військ з командного пункту підрозділу, CNN побачив кілька безпілотників його підрозділу, які кружляли над однією російською ополонкою. Вони припускають, що окупанти після атаки українських БПЛА не вижили .

"Ми робимо все можливе і неможливе, щоб утримати цю лінію. Я не знаю, що буде далі, але Авдіївка тримається. Ми на своїй землі. Нам нема чого втрачати", - сказав офіцер спецпідрозділу "Омега".

Нагадаємо, за даними Генштабу, активні бої тривають по всій лінії фронту.

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