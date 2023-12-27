Newsweek пише, що "F-16 ймовірно вже в Україні": що відповіли у Повітряних силах

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував статтю американського видання Newsweek про те, що американські винищувачі F-16, ймовірно, вже перебувають в Україні.

Про це він написав у Facebook.

"Американське видання Newsweek опублікувало матеріал із неймовірними припущеннями про перебування F-16 в Україні і навіть їх імовірну причетність до знищення шести російських літаків.

"Винищувачі F-16, ймовірно, вже знаходяться в Україні, — Newsweek, з посиланням на джерела в США". Серйозно?!

Для чого тоді я учора 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, аби розповісти про російський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі? Дайте спокій! ...очевидно, що матеріал висмоктаний з пальця", — обурився Ігнат.

Раніше у Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що отримання Україною винищувачів F-16 виходить на фінішну пряму.

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