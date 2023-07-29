Неявка до ТЦК: адвокат назвав поважні причини для військовозобов'язаних

Адвокат розповів, у яких випадках можна отримати повістку й не з'явитися до військкомату.

Після вручення повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до територіального центру комплектування та соцпідтримки – військкомату – у вказану дату й час. Проте, є три законні підстави, коло людина може не прийти до військкомату.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів адвокат Роман Сімутін.

Три поважні причини неявки до ТЦК:

Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися;

Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини. Ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним. Також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд;

Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста.

Нагадаємо, раніше ми писали, які повістки видаватимуть в Україні у серпні.

Читайте також: