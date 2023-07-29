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Неявка до ТЦК: адвокат назвав поважні причини для військовозобов'язаних

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Неявка до ТЦК: адвокат назвав поважні причини для військовозобов'язаних

Коли можна не з'явитись до військкомату. Фото з відкритих джерел.

Адвокат розповів, у яких випадках можна отримати повістку й не з'явитися до військкомату.

Після вручення повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до територіального центру комплектування та соцпідтримки – військкомату – у вказану дату й час. Проте, є три законні підстави, коло людина може не прийти до військкомату.  

Про це на своєму Youtube-каналі розповів адвокат Роман Сімутін.

Три поважні причини неявки до ТЦК:

  • Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися; 
  • Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини. Ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним. Також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд; 
  • Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які повістки видаватимуть в Україні у серпні.

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