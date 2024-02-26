Неявка до військкомату після вручення повістки: яка відповідальність загрожує

Керівник ТЦК та СП розповів про відповідальність за неявку до військкомату після вручення повістки.

Керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив, яка відповідальність загрожує людині за неприбуття до військкомату після вручення повістки.

Про це він розповів в інтерв’ю "Кременчуцькому Телеграфу".

Так, якщо військовозобов’язаний, отримавши повістку, не прибуває до військкомату, то його дані передаються до Нацполіції для проведення розшуку.

"Після розшуку він буде доставлений до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол по ст .210 ч. 2. Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані. А якщо є необхідність, тобто пройшли строки, то буде направлений на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо його визнають придатним до проходження військової служби, то надалі з ним будуть працювати фахівці групи морально- психологічного забезпечення. Вони виявлять його морально-ділові якості, і якщо військовозобов’язаний підходить за усіма параметрами, тільки тоді приймається рішення щодо його призову до ЗСУ", - пояснив Волков.

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